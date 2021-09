Bản tin Covid-19 ngày 2.9: Nhiều điểm nóng tăng tốc tiêm vắc xin

"Lễ Độc lập của mình là ngày nghỉ, từ xưa đến nay tụi em đều được nghỉ vì bản thân em cũng là sinh viên thực tập, đến đây thực tập và ở lại thành phố thực hiện công tác chống dịch. Mình bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân cho tình hình giảm xuống, lúc đó chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn, xây dựng cuộc sống bình thường mới hiệu quả hơn.Cảm thấy đứng ở đây có chút xíu tự hào", Lương Thị Thu Hà (Học viện Cảnh sát Nhân dân) chia sẻ.

Tết độc lập trong những ngày giãn cách xã hội do dịch bệnh, đường phố vắng vẻ, các khu vui chơi cửa đóng then cài, ai cũng mong thành phố sớm khỏe, để cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường.

Bản tin của Bộ Y tế ngày 2.9 cho biết tính từ 17 giờ ngày 1.9 đến 17 giờ ngày 2.9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới, có 10.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày.

Trong ngày 2.9, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 271 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành phố; nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Việt Nam lên 12.138 ca.

Thông tin về 13.197 ca nhiễm mới được công bố vào ngày 2.9 như sau:

- 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

- Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.757 ca. Tại TP.HCM tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, Đồng Nai tăng 44 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 96 ca.

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 486.727 ca nhiễm, đứng thứ 55/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm /1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.951 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 482.497 ca, trong đó có 256.550 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 10/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn , Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình , Yên Bái, Hà Giang , Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam.

+ 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (232.585), Bình Dương (122.732), Đồng Nai (25.328), Long An (23.221), Tiền Giang (10.136).

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 259.324

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.443 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.145

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.238

- Thở máy không xâm lấn: 176

Trong ngày 2.9, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 271 ca tử vong tại 18 tỉnh, thành phố. Gồm: TP.HCM (197), Bình Dương (34), Đồng Nai (8), Tiền Giang (7), Đồng Tháp (6), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Nghệ An (2), Hà Nội (1), An Giang (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Định (1), Bình Thuận (1), Đắk Lắk (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên-Huế (1).

- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỉ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Trong bản tin tối 2.9, Bộ Y tế cũng đính chính thông tin về ca tử vong tại Lào Cai vào ngày 1.9. Theo Bộ Y tế, do nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu của Bệnh viện dã chiến Phú Thọ về bệnh nhân quê ở Lào Cai và tử vong do tai nạn giao thông tại Phú Thọ, nên Tiểu ban Điều trị xin đính chính Lào Cai không có ca tử vong vào ngày 01/9/2021.

- Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 15.347.523 mẫu cho 35.810.438 lượt người.