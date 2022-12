Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn nhiều đồ ngọt có mắc bệnh tiểu đường?

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 11.12.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: 4 thói quen ăn uống giúp tăng cơ, giảm mỡ; 4 dấu hiệu đau cổ chân cảnh báo là do bệnh gout...

Chuyên gia giải thích: Ăn nhiều đồ ngọt có mắc bệnh tiểu đường?

Bác sĩ tiết lộ sự thật liệu tiêu thụ đường có thể dẫn đến mắc bệnh tiểu đường hay không.

Bệnh tiểu đường có thể do nhiều yếu tố lối sống gây ra, bao gồm lượng đường và loại đường tiêu thụ.

Tất nhiên ăn nhiều đường có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, nhưng đó không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra bệnh.

Tiến sĩ A Sharda, chuyên gia tư vấn - bác sĩ chuyên khoa bệnh tiểu đường tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), cho biết bệnh tiểu đường loại 2 bị ảnh hưởng bởi di truyền nhiều hơn là thói quen ăn uống như tiêu thụ đường.

Vì vậy, người có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường, nếu tiêu thụ nhiều đường trong khẩu phần ăn hằng ngày dẫn đến béo phì, sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sớm hơn, theo Hindustan Times.

Như vậy, câu trả lời là tiêu thụ đường vẫn có thể mắc bệnh tiểu đường, nhưng không dễ.

Nghĩa là tiêu thụ đường không trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường, theo Diabetes Strong - trang web hướng dẫn lối sống lành mạnh và năng động cho người bệnh tiểu đường.

Nhưng đường gây viêm và kháng insulin trong cơ thể, và ăn quá nhiều đường có thể dẫn đến tăng cân. Tình trạng tăng cân và kháng insulin này, theo thời gian, có thể dẫn đến tiền tiểu đường, nếu không được điều trị, sau đó sẽ phát triển thành bệnh tiểu đường trong vòng 5-10 năm.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 ít nhất 25%. Chỉ uống một ly nước ngọt mỗi ngày làm tăng 13% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2!

5 thay đổi này giúp tăng gấp đôi lượng mỡ bụng bị đốt cháy

Nếu đã dành rất nhiều thời gian, công sức, mồ hôi để giảm mỡ bụng mà không thấy kết quả tốt, bạn cũng đừng bỏ cuộc.

Chỉ với những điều chỉnh phù hợp cho bài tập tim mạch (cardio) của bạn, bạn sẽ được thiết lập để tăng gấp đôi lượng mỡ bụng được đốt cháy.

Cardio là những bài tập thể dục như chạy bộ, nhảy... làm tăng nhịp tim của người tập và là một trong những phương pháp hiệu quả dành cho người giảm cân hoặc muốn đốt cháy lượng mỡ thừa trong cơ thể.

Theo WebMD, việc kiểm soát cân nặng và giảm mỡ bụng phụ thuộc vào việc tập thể dục, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc và tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh.

Chất xơ đặc biệt quan trọng, cùng với việc tiêu thụ đủ trái cây và rau tươi.

Dưới đây là 5 mẹo tập luyện cardio để tăng gấp đôi lượng mỡ bụng được đốt cháy, theo Eat This, Not That!

1. Tăng tốc độ

Bạn đã quen với việc duy trì tốc độ cũ trong bài tập tim mạch của mình chưa? Nếu vậy, đã đến lúc đẩy cơ thể của bạn lên một tầm cao mới. Một trong những cách dễ nhất là tăng tốc độ của bạn.

Điều này sẽ ngay lập tức tăng lượng calo đốt cháy của bạn.

Nếu đang chạy trên máy chạy bộ, bạn có thể tăng tốc độ thông thường của mình thêm 0,5 đến 1 dặm/giờ và xem phản ứng của mình với tốc độ đó như thế nào. Nếu nó hơi quá thử thách, thì hãy làm quen với tốc độ này. Nếu không, hãy nâng nó lên thêm một chút nữa, theo Eat This, Not That!

2. Thực hiện một số bài tập cường độ cao ngắt quãng





Nếu bạn chỉ tập cardio ở trạng thái ổn định thì đã đến lúc bạn trộn lẫn mọi thứ và thêm vào một số khoảng thời gian.

Thực hiện bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) có thể đốt cháy nhiều calo hơn so với trạng thái ổn định. Thêm vào đó, nó hiệu quả hơn!

Mới tập luyện ngắt quãng? Không vấn đề gì!

Hãy bắt đầu mọi thứ với các bài tập ngắn hơn kéo dài từ 10 đến 15 phút.

Chạy hết tốc lực trong 15 đến 20 giây, di chuyển với tốc độ thoải mái trong 30 đến 40 giây, sau đó lặp lại.

7 điều nam giới cần tránh để có sức khỏe tình dục tốt

Ở nam giới, sức khỏe tình dục đóng vai trò quan trọng nhất quyết định khả năng sinh sản.

Số lượng và chuyển động của tinh trùng đều là những yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của tinh trùng.

Tinh dịch thải ra hàng triệu tinh trùng trong một lần xuất tinh. Cơ hội thụ tinh giảm nếu số lượng quá thấp. Khả năng thụ tinh của người phụ nữ không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn phụ thuộc vào cách tinh trùng di chuyển đến cơ thể của cô ấy.

Mặc dù nam giới trẻ ít có nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tình dục, nhưng một số thói quen nhất định có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục của bạn, theo Times of India.

1. Lối sống ít vận động

Một lối sống lành mạnh đòi hỏi phải tập thể dục thường xuyên.

Duy trì thói quen tập luyện thường xuyên trong những năm còn trẻ là điều cần thiết để giữ dáng và năng động.

Năm ngày một tuần, tập thể dục trong 30 phút sẽ tăng cường sức chịu đựng, khả năng miễn dịch, khả năng chữa bệnh và khả năng sinh sản của bạn.

2. Rượu

Uống rượu hằng ngày có thể có vấn đề đối với sức khỏe sinh sản của một người.

Nó có thể làm giảm mức testosterone và dẫn đến giảm sản xuất tinh trùng.

Mặc dù bạn có thể tin rằng đã đến lúc tiệc tùng, nhưng việc cắt giảm lượng rượu bia có thể có lợi cho sức khỏe tình dục của bạn về lâu dài.

