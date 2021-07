Bản tin Covid-19 ngày 7.7: TP.HCM sử dụng biện pháp mạnh nhất để dập dịch

Bản tin Covid-19 ngày 7.7.2021 của Báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau:

Các địa phương khác gồm: Bình Dương (60 ca), Khánh Hòa (41 ca), Vĩnh Long (24 ca), Long An (19 ca), Tiền Giang (18 ca), Phú Yên (14 ca), Quảng Ngãi (13 ca), Bắc Ninh (6 ca), Bắc Giang (5 ca), Vĩnh Phúc (5 ca), Hưng Yên (5 ca), Đồng Tháp (5 ca), Trà Vinh (3 ca), Hà Nội (3 ca), Đồng Nai (2 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (2 ca), Nghệ An (2 ca), Hà Tĩnh (1 ca), Cà Mau (1 ca), Đắk Lắk (1 ca), Thanh Hóa (1 ca).

Tổng số ca mắc trong ngày là 1.007 bệnh nhân, trong ngày cũng có 480 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, trong ngày 7.7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.007 ca mắc mới, gồm: 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, trong đó tại Tây Ninh là 8 ca, An Giang 1 ca, và Quảng Bình 1 ca.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ để bảo đảm đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt chú trọng hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn , người lao động tự do, không có tích lũy, thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh... Không để bất kỳ người dân nào thiếu đói do dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 914/CĐ-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép.

Ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ: "TP cần phải quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Và phải xem đây là cuộc chiến thật sự, hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển lâu dài, đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân. TP dự kiến sẽ áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày trên địa bàn TP.HCM, từ 0 giờ ngày 9.7.2021".

Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Đồng thời, tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Chỉ thị 16 quy định địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc : Gia đình cách ly với gia đình; Thôn bản cách ly với thôn bản; Xã cách ly với xã; Huyện cách ly với huyện; Tỉnh cách ly với tỉnh; Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn; Đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Sáng 7.7.2021, Bộ Y tế đã thông báo về 5 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Việt Nam, trong đó có 4 ca tại TP.HCM và 1 ca tại Bắc Giang.

Tới ngày 5.7, bệnh nhân tử vong vào lúc 24 giờ 40 và được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nhồi máu cơ tim, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, nhiễm nấm huyết, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 , suy thận trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.

Ca bệnh thứ 99 tử vong là bệnh nhân 13183, là nam 49 tuổi, có địa chỉ tại H.Nhà Bè, TP.HCM. Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào 19.6 và được điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển. Tới ngày 2.7, bệnh nhân tử vong.

Kết quả chẩn đoán tử vong: viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương thận cấp.

Ca tử vong thứ 100 là bệnh nhân 12411, nam, 62 tuổi, địa chỉ Q.1, TP.HCM. Bệnh nhân cũng không có tiền sử bệnh lý.

Bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 vào ngày 19.6 và điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với chẩn đoán viêm đường hô hấp cấp do nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân tử vong vào 16 giờ 35 ngày 30.6.

Bệnh nhân được công bố nhiễm bệnh vào ngày 24.6 và điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển.

Bệnh nhân tử vong vào 7 giờ 50 ngày 1.7 và được chẩn đoán là viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển.

Ca tử vong thứ 102 là bệnh nhân 14812, nam 56 tuổi, địa chỉ tại Q.4, TP.HCM; không có tiền sử bệnh lý.

Bệnh nhân được công bố nhiễm bệnh Covid-19 vào ngày 24.6 và điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2.

Tới ngày 29.6, bệnh nhân tử vong và được chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng vành cấp.

Trong ngày 28.6, Công an TP.HCM yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả các cán bộ, công nhân viên, phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên của Trại tạm giam Chí Hòa và 36 phạm nhân tại đây dương tính Covid-19. Ca ghi nhận mới nhất là vào ngày 5.7.

Một nguồn tin của Báo Thanh Niên cho biết Trại tạm giam Chí Hòa đã có báo cáo khẩn đến Công an TP.HCM và Viện KSND TP.HCM về trường hợp người bị tam giam tử vong. Theo thông tin ban đầu, bị can bị Công an TP.HCM bắt tạm giam về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" vào ngày 29.3.

Ngày 12.5, bị can được chuyển đến Trại tạm giam Chí Hòa và được trại giam kiểm tra y tế, cách ly theo quy định rồi chuyển đến buồng giam. Chiều 3.7, cán bộ quản giáo phát hiện người này sốt nên đưa đến Bệnh viện 30.4 (Bộ Công an) để kiểm tra. Đến tối 12.5, bị can này tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan y tế bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là: Suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và kết quả xét nghiệm RT-PCR sàng lọc Covid-19 tại bệnh viện cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Công an TP.HCM đã phối hợp cơ quan y tế khử trùng khu vực buồng giam, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 này tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Thí sinh ngất xỉu tại Q.3 (TP.HCM), xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19

Trưa ngày 7.7, theo thông tin từ Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở GD- ĐT thông báo điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) phát hiện một thí sinh đang thi môn ngữ văn sáng nay có vấn đề về sức khỏe nên được chuyển test nhanh, có kết quả dương tính với Covid-19 và đang lưu bệnh tại Trung tâm y tế quận 3.

Ngoài ra, tại một số điểm thi trên địa bàn TP.HCM có phát sinh liên quan đến dịch Covid-19. Cụ thể, Trường THCS Đặng Trần Côn (Q.Tân Phú) có 1 thí sinh diện F0 đến làm thủ tục vào chiều 6.7 nhưng không đến điểm thi ngày 7.7.

Còn tại điểm thi Trường THPT Lê Thánh Tôn (Q.7), có 1 thí sinh F0 đến làm thủ chiều 6.7 và dự thi môn văn sáng 7.7.

Các biện pháp gồm khử khuẩn toàn bộ điểm thi; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là 5K trong những buổi thi còn lại của toàn bộ điểm thi.

Khẩn cấp dừng 2 điểm thi tốt nghiệp vì nghi ngờ có thí sinh mắc Covid-19

Sáng 7.7, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên , cho biết qua xét nghiệm Covid-19 cho thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT , Sở Y tế tỉnh Phú Yên thông báo có yếu tố nghi ngờ về dịch tễ tại 2 điểm thi: Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Phú Lâm (TP.Tuy Hoà) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (H.Tây Hoà).

Do đó, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đề nghị Sở GD-ĐT dừng tổ chức thi tại hai điểm thi này, theo ông Lễ. Hơn 600 thí sinh tại hai điểm thi này sẽ thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2.

Khẩn cấp dừng 2 điểm thi tốt nghiệp THPT vì nghi ngờ có thí sinh mắc Covid-19 Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết thêm việc dừng 2 điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là do nghi ngờ có thí sinh mắc Covid-19, chưa xác định F0.

Hiện tại, do số lượng nghi ngờ nhiều do lấy mẫu gộp và có nhiều mẫu gộp bị nghi ngờ nên phải dừng để đảm bảo an toàn, ông Thế lưu ý.

Tỉnh Phú Yên có 10.850 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT với 26 điểm thi. Để đảm bảo kỳ thi an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với thí sinh và cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, Sở Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 10.419 thí sinh và 2.433 cán bộ, nhân viên, giáo viên làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Dòng xe rồng rắn đổ về chợ đầu mối Thủ Đức trước giờ đóng cửa

Trước thông tin chợ đầu mối Thủ Đức tạm đóng cửa vì phát hiện ca dương tính Covid-19, từ khoảng 22 giờ đêm 6.7.2021, tại khu vực qua chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, hàng trăm xe tải, ba gác và xe máy nối đuôi nhau trong tình trạng kẹt xe nối dài trên đoạn đường gần 3 km từ cầu vượt Ngã tư Bình Phước đến cầu vượt Gò Dưa ( thành phố Thủ Đức , TP.HCM).

Dòng xe rồng rắn đổ về chợ đầu mối Thủ Đức trước giờ đóng cửa vì Covid-19

Lượng xe tải, ba gác xếp hàng chờ vào chợ rất đông, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ. Phó giám chợ đầu mối Thủ Đức, ông Nguyễn Nhu giải thích, sở dĩ lượng xe vào chợ tối 6.7 đông hơn thường ngày là do chợ đầu mối này sắp tạm ngưng hoạt động do phát hiện có ca mắc Covid-19 tại chợ. Trước đó, hai chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) và chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (H.Hóc Môn) cũng đã ngưng hoạt động.

Xe máy không được vào chợ, chỉ có xe ba gác, xe tải mới được vào bên trong lấy hàng. ẢNH: SONG MAI

“Chợ đầu mối Thủ Đức sẽ tạm ngưng hoạt động từ 8 giờ ngày 7.7 nên khuya nay có một lượng lớn thương lái, người mua bán đổ dồn về, tranh thủ mua hàng ngày cuối, gây nên tình trạng ùn tắc giao thông như hiện tại”, ông Nhu nói và cho biết thêm: “Hiện lực lượng chức năng đang tích cực phân luồng, điều tiết giao thông. Còn về hoạt động mua bán tại chợ, Ban quản lý sẽ hết sức lưu ý đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 , không để trình trạng không giữ khoảng cách an toàn trong chợ”.

Theo đó, chỉ có xe tải, xe ba gác, người đi bộ được vào bên trong khu chợ, còn xe máy bị cấm vào. Vì vậy, rất đông người mua bán nhỏ lẻ phải “chạy bộ” vào các khu nhà lồng. Trước khi vào chợ, tài xế xe tải và xe ba gác phải dừng lại tại một chốt kiểm soát dịch Covid -19, tại đây lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt và nhân viên y tế hướng dẫn khai báo y tế.

Hoạt động mua bán đông đúc tại khu chợ bán trái cây nhập khẩu tại chợ đầu mối Thủ Đức đêm qua (6.7). ẢNH: KHÁNH TRẦN

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nhất là khi chợ đầu mối Thủ Đức xuất hiện ca nhiễm Covid-19 và nguy cơ còn các ca nhiễm chưa được phát hiện ngoài cộng đồng, ngày 6.7, UBND thành phố Thủ Đức đã yêu cầu tạm dừng hoạt động tập kết giao hàng, mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối Thủ Đức từ 8 giờ ngày 7.7 và chậm nhất 20 giờ ngày 7.7 phải vận chuyển hàng hóa ra khỏi chợ. Chợ đầu mối Thủ Đức có quy mô hơn 20 hecta. Tại chợ, các ngành hàng như trái cây, rau củ, hoa tươi... được chuyên chở từ khắp các tỉnh về để phân phối vào các chợ nhỏ lẻ ở TP.HCM. Chợ bao gồm các khu nhà lồng chợ A, chợ B, chợ C và nhiều công trình phụ trợ. Với hơn 1.300 ô, vựa đã được thuê kín, trung bình mỗi ngày lượng hàng hóa nhập vào chợ lên đến hơn 2.800 tấn.

Nơm nớp lo khi chợ đầu mối cuối cùng của TP.HCM đóng cửa

Sáng 7.7, tiểu thương ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (chợ đầu mối Thủ Đức, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang cấp tập chuẩn bị bàn giao mặt bằng sạp cho ban quản lý chợ để nghỉ sau khi UBND TP.Thủ Đức có yêu cầu tạm ngưng hoạt động chợ từ 8 giờ sáng và chậm nhất 20 giờ ngày 7.7 để phòng Covid-19.

Ghi nhận của Thanh Niên, các lối ra vào chợ đã được phong tỏa, chỉ còn lại một cổng chính để các phương tiện ra vào nhập hàng, thu dọn hàng hóa trước giờ đóng cửa. Lực lượng bảo bệ túc trực ở cổng chính để kiểm soát tiểu thương ra vào chợ, chỉ những người có sạp kinh doanh trong cần vào để thu dọn, xe tải chở hàng hóa mới được cho vào chợ. Những người buôn bán lẻ, tiểu thương đi xe máy bị chặn lại ngay trước cổng.

Nơm nớp lo khi chợ đầu mối cuối cùng của TP.HCM đóng cửa vì Covid-19

Bên trong chợ, các tiểu thương đang hối hả bán nốt số hàng còn lại đã nhập về từ tối hôm trước để chuẩn bị thu dọn đồ đạc, nhiều ki ốt đã được tiểu thương đóng cửa từ trước, các trang thiết bị, dụng cụ dùng để kinh doanh đã được trùm bạt bảo quản. Nhiều nhân viên y tế trang bị đồ bảo hộ tiến hành phun khử khuẩn các khu vực trong chợ.

Trong khi đó, nhiều người dân cũng tranh thủ khi chợ còn mở cửa để vào mua lương thực, thực phẩm về dự trữ cho những ngày tới. Nhiều người tỏ ra lo lắng khi chợ đầu mối nông sản thực phẩm cuối cùng của TP.HCM cũng phải tạm ngưng hoạt động để phòng chống Covid-19.

Bảo vệ chợ đầu mối Thủ Đức chốt chặn không cho xe máy vào trong chợ. Thanh Hương

Tranh thủ mua ra củ về dự trữ cho những ngày tiếp theo, anh Nguyễn Anh Xuân, ở quận 3, TP.HCM cho biết, chợ đầu mối tạm dừng hoạt động thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân thành phố. Do đó, anh tranh thủ đi mua nhu yếu phẩm về để dự trữ ngắn hạn.

"Trước mắt thì tôi cũng đã có chuẩn bị trước hết rồi, chuẩn bị ngắn hạn thôi, còn dài hạn thì tới đâu tính tới đó, chứ cũng chưa biết như thế nào. Cũng mong cho dịch bệnh nhanh hết để mình quay lại cuộc sống bình thường", anh Xuân chia sẻ.

Không chỉ những tiểu thương, khách hàng lo lắng, những người làm công nhân, chở thuê ở chợ đầu mối Thủ Đức cũng đang trong tâm trạng lo lắng vì không biết sau khi chợ đóng cửa thì sẽ làm gì để có tiền sinh hoạt hàng ngày.

Gắn bó với chợ đầu mối Thủ Đức hơn chục năm nay, cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình ông Nguyễn Đức Toàn ở quận 7, TP.HCM phụ thuộc vào tiền công chở thuê hàng hóa tại chợ. Giờ chợ đóng cửa, ông Toàn dự tính phải di chuyển ra đường để chạy thuê. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, ông lo lắng sẽ không có ai thuê chở hàng.

"Tôi chạy xe ba gác ở đây từ khi chợ mới thành lập, giờ chợ đóng cửa thì cũng khó khăn lắm nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi, để sớm khống chế được dịch bệnh. Giờ cũng tạm thời nghỉ chạy ở chợ, kiếm việc khác hoặc ra ngoài chạy đỡ, chờ bớt dịch, chợ mở cửa thì vô chợ chạy tiếp" ông Toàn chia sẻ.

Người dân về từ TP.HCM phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày.

Sáng nay, 7.7, Bộ Y tế ban hành công văn hỏa tốc về việc tiếp nhận đối với người từ TP.HCM về địa phương. Công văn nêu rõ, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, thậm chí còn tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận. Do đó, các địa phương cần sớm có giải pháp hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để kịp thời kiềm chế, đẩy lùi và kiểm soát tình hình.

Trước thực tế trên, Bộ Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp nhận người về từ TP.HCM phải thực hiện những quy định:

Những người này phải thực hiện xét nghiệm 3 lần trong ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.

Tất cả người từ TP.HCM về các tỉnh thành phải cách ly tại nhà 7 ngày để phòng Covid-19

Yêu cầu những người đi về từ TP.HCM trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, không tham gia tập trung đông người.

Đặc biệt, nếu trường hợp nào có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, khó thở hoặc mất vị giác thì phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND TP.HCM trao đổi, thống nhất với các tỉnh, thành phố trước khi đưa người từ thành phố về các tỉnh, thành phố khác, đồng thời bố trí phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu phòng, chống Covid -19.

Riêng đối với người chở hàng hóa ra, vào TP.HCM phải thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch trong vận chuyển hàng hóa theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đến 6 giờ sáng nay, trên địa bàn TP.HCM đã ghi nhận 7.655 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch thứ 4 này.

Mua trà sữa, rau xanh tiếp tế vào chung cư 8X Đầm Sen có 10 ca Covid-19

Ngày 6.7.2021, nhiều lớp rào chắn được dựng lên trước lối vào chung cư 8X Đầm Sen (75A Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM) sau khi phát hiện 10 ca dương tính Covid-19.

Trong buổi chiều, người dân và lực lượng shipper đến giao hàng phải tuân thủ quy định giãn cách nghiêm ngặt khi gửi đồ cho cư dân chung cư.

Mua trà sữa, rau xanh tiếp tế vào chung cư 8X Đầm Sen có 10 ca Covid-19

Bà Huỳnh Hoan, 50 tuổi (nhà ở Q. Phú Nhuận, TP.HCM) có gia đình sui gia tương lai đang sống tại chung cư này mang một bịch đầy rau xanh chờ sẵn phía trước cổng, chờ bà sui và con dâu tương lại xuống nhận hàng. Nếu như không có dịch Covid -19, có lẽ đám cưới của con trai bà đã diễn ra suôn sẻ. Thường ngày, bà Hoa đi chợ đầu mối Hóc Môn mua rau xanh với số lượng lớn nên đem chia sẻ một phần cho sui gia dùng trong những ngày cách ly.

Bà Huỳnh Hoan, 50 tuổi (nhà ở Q. Phú Nhuận, TP.HCM) chờ gửi lương thực cho sui gia sống tại chung cư này Lê Nam

Minh Hiếu (25 tuổi) có bạn bè sống trong chung cư này. Từ 2 ngày trước, Hiếu đã nghe bạn kể nhiều khả năng chung cư sẽ bị phong tỏa dài ngày vì phát hiện có ca nhiễm Covid-19. Cậu bạn an ủi, động viên bạn bè và hứa sẽ làm shipper trà sữa, đồ ăn hàng ngày miễn phí để mọi người yên tâm ở nhà chống dịch.

Minh Hiếu (25 tuổi) tình nguyện làm shipper cho bạn bè những ngày cách ly Lê Nam

Được biết, chung cư 8X Đầm Sen có 2 block với khoảng 1.000 người. Vào tối 5.7, sau khi test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện có 10 ca dương tính Covid-19.