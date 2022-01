Ngày mới với tin tức sức khỏe: Loại trái cây tốt nhất để giảm cholesterol

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 17.1.2022 còn có các tin bài đáng chú ý sau: Vì sao hen suyễn lại bị nặng hơn vào mùa lạnh?, Có một loại thực phẩm cực kỳ quan trọng để ngăn ngừa Covid-19...

Đây là loại trái cây tốt nhất để giảm cholesterol của bạn

Có cholesterol cao có thể là một điều đáng sợ.

Mặc dù cơ thể bạn cần một lượng cholesterol nhất định để hoạt động tối ưu, nhưng quá nhiều có thể dẫn đến tắc nghẽn động mạch và nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

Rất may, bạn có thể giúp duy trì mức cholesterol lành mạnh bằng cách áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh.

Có nhiều loại thực phẩm khác nhau có thể giúp tăng số lượng cholesterol của bạn, và theo nghiên cứu, táo có chứa một thành phần được biết là có đặc tính làm giảm cholesterol.

Táo là loại trái cây tốt nhất để giảm cholesterol

Theo Harvard Health, có nhiều loại thực phẩm khác nhau có thể giúp bạn giảm cholesterol theo những cách độc đáo của riêng chúng.

Ví dụ, yến mạch có thể giúp ích vì hàm lượng chất xơ cao, trong khi một số loại cá có thể giúp giảm cholesterol nhờ hàm lượng Omega-3 của chúng.

Còn táo thì sao? Táo là một trong những loại trái cây có lượng chất xơ cao nhất, và chúng chứa một loại chất xơ hòa tan cụ thể gọi là pectin.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Đây là loại trái cây tốt nhất để giảm cholesterol của bạn trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 17.1.2022. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về như: Bạn có thể làm giảm lượng cholesterol bằng cách này, Không muốn bị cholesterol cao thì chớ làm những điều này...

5 tác dụng đáng ngạc nhiên của việc bổ sung vitamin D sau 50 tuổi

Vitamin D là một chất bổ sung phổ biến để bổ sung ở mọi lứa tuổi, nhưng đây là những gì cụ thể mà bạn sẽ trải nghiệm nếu bạn dùng nó khi bạn trên 50 tuổi.

Một ngày nào đó chúng ta đang cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ của mình. Và rồi một ngày chúng ta thức dậy ở độ tuổi 50, và chúng ta thấy có tiếng kêu rắc rắc, rạn nứt và những cảm giác khác mà chúng ta chưa từng trải qua trước đây.

Thật không may, khi tuổi của chúng ta tăng lên, nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe như loãng xương, ung thư và tăng huyết áp cũng tăng theo. Nói cách khác, cơ thể 50 tuổi rất khác so với cơ thể 20 tuổi.

Và bởi vì điều này, việc bổ sung một số chất bổ sung có thể dẫn đến một số tác dụng đáng ngạc nhiên khi chúng ta đến một độ tuổi nhất định.

Vitamin D là duy nhất bởi vì, khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cơ thể con người có thể tạo ra chất dinh dưỡng này. Nhưng vì hầu hết chúng ta không “tắm” ánh nắng mặt trời nhiều như trước đây, nên cơ hội để sản xuất ra loại vitamin quan trọng này bị giảm đi.

Thêm vào đó, khả năng sản xuất vitamin D của da ở người lớn tuổi được ước tính là khoảng 25% so với ở những người từ 20-30 tuổi tiếp xúc với cùng một lượng ánh sáng mặt trời.

Nếu bạn trên 50 tuổi và bạn thuộc đối tượng “ăn uống bổ sung vitamin D”, thì đây là một số tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải, theo Eat This, Not That!

1. Xương chắc khỏe hơn

Khi con người già đi, nguy cơ loãng xương của họ tăng lên.





Ở Mỹ, khoảng 10 triệu người lớn trên 50 tuổi bị loãng xương và 34 triệu người bị giảm khối lượng xương hoặc loãng xương.

May mắn thay, việc bổ sung vitamin D giúp mật độ khoáng xương cao hơn và giảm nguy cơ phát triển bệnh loãng xương (xương yếu hơn).

Đặc biệt đối với phụ nữ sau mãn kinh, việc chú trọng đến sức khỏe của xương là điều quan trọng nhất, vì nguy cơ gãy xương sẽ tăng lên.

2. Ít bị trầm cảm hơn

Hơn một nửa số trường hợp trầm cảm biểu hiện muộn hơn trong cuộc đời.

Và trầm cảm khởi phát muộn có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh, tăng nguy cơ tự tử, giảm chức năng thể chất, nhận thức và xã hội, và bỏ bê bản thân nhiều hơn, tất cả đều liên quan đến tăng tỷ lệ tử vong.

Một số thụ thể vitamin D đã được xác định trong não ảnh hưởng đến tâm trạng, cho thấy rằng mức vitamin D thấp có thể liên quan đến suy giảm nhận thức và các triệu chứng trầm cảm.

Có mối liên hệ trực tiếp giữa nồng độ vitamin D thấp trong huyết thanh với nguy cơ trầm cảm cuối đời cao hơn.

Uống bổ sung vitamin D có thể giúp hỗ trợ mức vitamin D khỏe mạnh, có thể chống lại nguy cơ trầm cảm.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 5 tác dụng đáng ngạc nhiên của việc bổ sung vitamin D sau 50 tuổi trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 17.1.2022. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về tuổi 50 như: 5 điều không bao giờ nên làm sau tuổi 50, 10 xét nghiệm tuổi 50 không nên bỏ qua...

3 bài tập không đốt cháy calo nhiều như mọi người vẫn nghĩ

Với người muốn giảm cân, chọn loại bài tập đốt cháy nhiều calo nhất thường sẽ là lựa chọn ưu tiên. Nhưng thực tế, một số loại bài tập chúng ta yêu thích và đang tập thường xuyên có thể không đốt nhiều calo như vẫn nghĩ.

Mỗi loại bài tập có thể mang lại những lợi ích khác nhau với cơ thể. Nhưng nếu xét trên khía cạnh đốt nhiều calo thì các bài tập dưới đây không cao như mọi người vẫn thường nghĩ.

Gập bụng

Cơ bụng săn chắc là biểu hiện rõ nhất về một sức khỏe cường tráng. Tập cơ bụng là bài tập không thể thiếu với người tập gym, theo tạp chí U.S. News & World Report (Mỹ).

Tuy nhiên, có không ít trường hợp mọi người tập miệt mài cơ bụng suốt nhiều tháng nhưng vẫn bị tăng cân và tích mỡ bụng. Nguyên nhân là do tập cơ bụng không đốt nhiều calo như vẫn tưởng.

"Mọi người thường nghĩ rằng tập cơ bụng sẽ giúp đốt mỡ ở phần bụng. Thế nhưng, quan niệm này là không đúng”, huấn luyện viên cá nhân người Mỹ Mike Donavanik cho biết.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 3 bài tập không đốt cháy calo nhiều như mọi người vẫn nghĩ trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 17.1.2022. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về tập thể dục như: 6 mẹo đi bộ giúp bạn giảm cân nhanh hơn, Đi bộ sau bữa ăn có lợi ích gì?...

Kính chúc các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả.