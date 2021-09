Bản tin Covid-19 ngày 30.9: TP.HCM chính thức 'mở quyền' cho người đã tiêm vắc xin

Ngày 30.9, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã gửi dự thảo phương án tổ chức giao thông cho một số trường hợp có nhu cầu thường xuyên lưu thông giữa TP.HCM và 5 tỉnh: Đồng Nai , Bình Dương, Long An, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu để 5 tỉnh nêu trên góp ý.

Theo dự thảo phương án, có 5 nhóm thường xuyên lưu thông gồm: vận tải hàng hóa; đưa đón công nhân, chuyên gia; hoạt động công vụ; khám chữa bệnh và đưa đón đến sân bay Tân Sơn Nhất.

là hoạt động đưa đón công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh, thành đến trụ sở sản xuất đóng trên địa bàn TP.HCM và ngược lại phải đáp ứng 2 điều kiện: đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ nhất đủ 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh Covid-19; và kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Thứ tư, người dân từ các tỉnh đến TP.HCM để khám chữa bệnh (ngoại trừ trường hợp cấp cứu) phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu) và đảm bảo một trong 2 điều kiện sau: giấy chuyển viện hoặc giấy hẹn tái khám của bệnh viện tại TP.HCM; hoặc xác nhận của chính quyền địa phương (cấp phường, xã) cho phép di chuyển đến TP.HCM để khám chữa bệnh.

Giấy xác nhận cần thể hiện đầy đủ thông tin về: người đi khám bệnh, người điều khiển phương tiện và phương tiện.

Cảnh báo tình trạng lên mạng kêu gọi tụ tập về quê sau ngày 1.10

Trưa 30.9.2021, Công an quận 12 đã tổ chức lễ ra quân tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo Công an quận 12, đây là hoạt động thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tổ chức lễ ra quân chuyển sang trạng thái tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an ninh trật tự, từng bước phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.10.

Thượng tá Trần Sông Triều, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an quận 12, cho biết TP.HCM đã trải qua hơn 120 giãn cách xã hội với nhiều cấp độ khác nhau để phòng dịch Covid-19; bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.10, TP.HCM chính thức nới lỏng, mở cửa

Theo lãnh đạo Công an quận 12, có thể trong thời gian mở cửa, trên địa bàn TP.HCM nói chung và địa bàn quận 12 nói riêng sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp; tình hình tội phạm tăng cao, người thất nghiệp có nguy cơ phạm tội. Do đó, lãnh đạo Công an quận 12 yêu cầu các cán bộ chiến sĩ xác định tư tưởng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường nắm tình hình, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Theo lãnh đạo Công an quận 12, việc nới lỏng giãn cách người dân hân hoan ra đường, hoạt động kêu gọi về quê tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, các đơn vị cán bộ chiến sĩ phải nắm tình hình không gian mạng, không để tụ tập lôi kéo, đi ra khỏi địa bàn; cơ cấu lại các chốt theo hướng rút các chốt phường, các chốt nội ô; thành lập các tổ để tuần tra kiểm soát, đảm bảo quán xuyến kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý vi phạm.

Riêng đối với chốt tại cầu Phú Long, lãnh đạo Công an quận 12 yêu cầu phải tăng cường gấp đôi lực lượng hiện có.