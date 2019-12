Mạng xã hội đến đời thực: Ai xứng đáng là người đàn ông Việt năm 2019?

Mỗi tuần, mỗi tháng ở các tòa án, những vụ án thương tâm cứ đều đặn bị đưa ra xét xử . Và đâu đó trong các ký sự pháp đình ấy là những giọt nước mắt ngắn dài của cha mẹ già che đi nỗi đau do đứa con bất hiếu gây ra. Nhưng, giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống vẫn sáng lên hình ảnh những đứa con sống vì cha mẹ, mong mỗi ngày trôi qua là một ngày được đền ơn đấng sinh thành.

Đó là anh công an Phạm Minh Toán (xã Thanh An, H.Thạnh Hóa, Long An). Với chế độ phụ cấp ít ỏi 1,4 triệu đồng/tháng, anh dành dụm để lo cơm nước, thuốc men cho cha mẹ già. Và sự hiếu thảo của người con này đã “gõ cửa” trái tim của các nhà hảo tâm khi ước mơ có một mái nhà lành lặn cho cha mẹ thoát khỏi cảnh nắng mưa đã thành hiện thực.