Làm nội dung số thời Covid-19

Điểm đặc biệt của chương trình là người xem không chỉ cập nhật tình hình dịch bệnh mà trực tiếp trò chuyện với biên tập viên (BTV), gửi câu hỏi và nhận phản hồi ngay trong lúc livestream.

Hình thức tương tác này thể hiện khả năng đổi mới, thích ứng nhanh của đội ngũ Thanh Niên trong phát triển nội dung số trên đa nền tảng, giúp đưa thông tin đến công chúng nhanh chóng, hiệu quả và kết nối cộng đồng trong những ngày cam go nhất.

Đổi mới và thích ứng

Thời điểm đó, đội ngũ Báo Thanh Niên đã đẩy mạnh sản xuất và phân phối thông tin về dịch Covid-19 đồng loạt trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok, Lotus…, với mục tiêu mang thông tin nhanh, chính xác và có chiều sâu đến công chúng.

PV Độc Lập, PV Vũ Phượng quay phim khi theo xe taxi cấp cứu chở F0 trở nặng ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngay từ những ngày đầu dịch Covid-19 xuất hiện tại VN, Báo Thanh Niên đã triển khai livestream Bản tin Covid-19 và Bác sĩ ơi! trên các nền tảng số. Trong suốt hàng trăm số livestream, mọi câu hỏi của công chúng về dịch bệnh, an sinh xã hội được BTV giải đáp hoặc chuyển đến chuyên gia y tế, chính quyền TP.HCM và nhận phản hồi ngay trong chương trình. Có thời điểm, chương trình có hàng chục ngàn người xem cùng lúc với hàng ngàn câu hỏi gửi về, cho thấy nhu cầu thông tin khẩn cấp và niềm tin của công chúng vào chương trình.

Với những nỗ lực bền bỉ, năm 2021, giai đoạn đỉnh điểm của dịch, kênh YouTube Báo Thanh Niên thu hút hơn 1,3 tỉ lượt xem, vượt qua mốc 4 triệu lượt đăng ký, trở thành kênh tin tức chính thống mạnh nhất VN thuộc quản lý của một tờ báo.

Bản lĩnh giữa đại dịch

Lúc bấy giờ, để Bản tin Covid-19 mỗi tối không bị gián đoạn, Ban Truyền hình khi đó cử ê kíp 4 người (1 BTV cùng 3 kỹ thuật và quay phim) ở lại tòa soạn thực hiện "3 tại chỗ".

Suốt một tháng ăn - ngủ - làm việc trong không gian quen thuộc, ê kíp phải xoay xở với nhiều thiếu thốn mà về sau nhớ lại vẫn thấy bồi hồi. Mỗi người chọn một góc nhỏ trong studio để làm chỗ "đặt lưng", đôi khi chỉ là tấm nệm mỏng được trải ngay cạnh các thiết bị máy móc hay chiếc ghế dài tận dụng qua đêm. Bữa ăn của cả nhóm cũng rất đơn sơ: là món ăn do đồng nghiệp, người thân "tiếp tế", ít cá khô miền Trung chia nhau qua bữa, hay món rau muống luộc/xào hái vội từ tầng thượng, gần như ngày nào cũng có. Nhiều hôm, ê kíp vẫn trêu nhau rằng: "Hết dịch sẽ không bao giờ ăn rau muống nữa". Có những hôm, cả nhóm chỉ ăn vội ly mì tôm ngay sát giờ lên sóng, rồi lại quay vào làm việc.

Điểm đặc biệt của Bản tin Covid-19 là người xem có thể trò chuyện cùng BTV, đặt câu hỏi và nhận giải đáp ngay trong chương trình ẢNH: NHẬT THỊNH

Không những vậy, trong bối cảnh mọi hoạt động xã hội bị đình trệ với nhiều khó khăn, đội ngũ phóng viên (PV), BTV vẫn bền bỉ tác nghiệp, không ngại rủi ro, để từng con số, từng khuyến cáo, từng chính sách mới được cập nhật kịp thời đến công chúng.

Trong quá trình tác nghiệp, nhiều PV cùng lúc đảm nhiệm nhiều vai: vừa viết, vừa quay, chụp để có đủ chất liệu xử lý thành các định dạng phù hợp với từng nền tảng. Trong các bản tin trực tiếp, một BTV hôm nay là người dẫn chương trình, hôm sau lại làm trợ lý biên tập hay hỗ trợ kỹ thuật… Sau chương trình, họ lại biên tập video để phân phối trên đa nền tảng.

Không ít PV đã xông pha vào tâm dịch, sinh hoạt cùng các bệnh nhân Covid-19 trong bệnh viện dã chiến, thực hiện "3 tại chỗ", cách ly rồi nhiễm bệnh,… tất cả để đảm bảo thông tin không bị gián đoạn.

Không chỉ tác nghiệp

Cũng từ đó, đội ngũ Thanh Niên không chỉ tác nghiệp mà còn kết nối, chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.

Trực tiếp Bản tin Covid-19 từ studio Báo Thanh Niên ngay trong những ngày dịch ẢNH: LÊ THANH HẢI

Trong đó, PV Vũ Phượng kịp thời ghi nhận câu chuyện đặc biệt của anh Lê Đình Vân (40 tuổi), người "vượt rào" quy định, chạy đua với thời gian mang bình ô xy về cứu con. Anh Vân trở thành nhân vật trong phóng sự Ra đường sau 18 giờ, ông bố khiến CSGT lặng người khi chở bình ô xy cứu con. Câu chuyện được nhanh chóng chia sẻ trên các nền tảng của Báo Thanh Niên, thu hút sự quan tâm sâu sắc của công chúng, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và tương tác. Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi đăng tải, gia đình anh Vân được liên hệ tặng máy thở và 500 triệu đồng cùng hàng trăm tin nhắn động viên, chia sẻ từ khắp nơi. Anh Vân xúc động chia sẻ không nghĩ gia đình lại được cộng đồng biết đến và yêu thương nhiều đến vậy, nhất là giữa lúc ai cũng khó khăn.

Hay đó là câu chuyện cuối tháng 7.2021, cha con ông Nguyễn Văn Nghĩa (57 tuổi) và anh Nguyễn Văn Thọ (28 tuổi) tâm sự với PV Trần Kha về quyết định đi bộ hơn 140 km về quê ở Trà Vinh (cũ).

Vợ của ông Nghĩa bệnh nặng gần 2 năm và đang cần tiền điều trị. Để có tiền lo thuốc men, họ phải bán đất, ruộng vườn, chỉ còn lại căn nhà ở quê. Ông Nghĩa cùng con lên TP.HCM làm thuê để kiếm tiền chữa bệnh cho vợ. Dịch bệnh kéo dài khiến họ mất việc, kiệt quệ tài chính. Quá túng quẫn, họ quyết định về quê bằng cách đi bộ - một hành trình khó ai tưởng tượng nổi. Khi đi bộ về đến địa phận H.Bến Lức (tỉnh Long An cũ), cha con ông Nghĩa đã bị lực lượng chức năng chặn lại vì không có giấy tờ hợp lệ.

Ngay sau đó, câu chuyện Cha con đi bộ hơn 100 km về miền Tây, nghẹn khóc bên chốt kiểm soát Covid-19 được đăng tải trên các nền tảng của Thanh Niên, đạt hàng triệu lượt xem, nhận được nhiều bình luận cảm thông và sự giúp đỡ từ cộng đồng. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, phải gần 4 tháng sau, tháng 11.2021, cha con ông Nghĩa mới có thể đến tòa soạn Báo Thanh Niên nhận sự hỗ trợ hơn 50 triệu đồng từ bạn đọc.

Nấu ăn, làm việc và ở lại ngay tòa soạn trong những ngày thành phố giãn cách ẢNH: LÊ THANH HẢI

Trong giai đoạn căng thẳng và giãn cách, chính các nền tảng số đã trở thành kênh tiếp cận thông tin nhanh nhất, đồng thời lan tỏa yêu thương và sự đồng cảm rộng khắp.

Nhiều thành công nổi bật trong chuyển đổi số Theo Th.S Phan Văn Tú, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Báo Thanh Niên là một trong những cơ quan báo chí sớm xác định chiến lược phát triển nội dung trên các nền tảng số, với bước đi chiến lược, quyết liệt và đạt được nhiều thành công nổi bật trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí VN. Thực tế, kênh YouTube Báo Thanh Niên chỉ sau 2 năm hoạt động đã nhận nút vàng (2019); kênh TikTok thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương (2023). Đến năm 2024, Báo Thanh Niên được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đạt mức xuất sắc về trưởng thành chuyển đổi số. Nhìn vào quá trình phát triển nội dung số của Thanh Niên, Th.S Phan Văn Tú bày tỏ 2 điểm ấn tượng: Thứ nhất, Báo Thanh Niên là cơ quan báo chí dũng cảm và tiên phong trong việc triển khai đa nền tảng. Thứ hai, ngay từ đầu, tòa soạn đã kiên định sản xuất nội dung số theo đúng đặc thù từng nền tảng, thay vì bê nguyên xi sản phẩm truyền thống lên YouTube, Facebook hay TikTok như nhiều đơn vị khác.



